Die Castrum Nigra, die Gothic-Party auf der Ehrenburg in Brodenbach bei Koblenz, wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. In einem kürzlich veröffentlichten Trailer wurde der 5. Juli als diesjähriger Termin bekannt gegeben.

Der Vorverkauf startet am 1. April in der Druckluftkammer Koblenz und auf castrum-nigra.de .



Video: youtube.com