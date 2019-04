Das New Evil Music Festival, das dieses Jahr zum Jubiläum der gleichnamigen Konzertagentur stattfindet, hat sein Lineup komplettiert. Neu bestätigt wurde dabei auch der Headliner. Es handelt sich um das norddeutsche Metal-Duo Mantar.

Stattfinden wird das New Evil Music Festival am 12. Oktober im MS Connexion in Mannheim. Das gesamte Lineup und weitere Informationen findet ihr unter newevilmusic.de .