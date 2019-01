New Evil Music: Zum Jubiläum ein Festival

New Evil Music ist als Veranstalter von Metal-Konzerten im Rhein-Neckar-Raum bekannt und war in früheren Jahren vor allem auch in Mühltal aktiv.

Zum 15-jährigen Bestehen hat die Agentur nun ein eigenes Jubiläums-Festival angekündigt. Das 15 Years New Evil Music Festival soll am 12. Oktober im MS Connexion in Mannheim stattfinden.

Geboten werden sollen insgesamt 15 Bands auf zwei Bühnen. Als erste teilnehmende Bands wurden bereits Eisregen, Helrunar und Milking The Goatmachine bestätigt. Bis Mitte April soll das komplette Lineup bekannt gegeben werden. Der Vorverkauf startet Mitte Februar.