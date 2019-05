Die deutsche Gothic- / Electro-Band Blutengel hat ein Musikvideo zu „Send Me An Angel“ vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Cover des gleichnamigen, von der Band Real Life stammenden Pop-Songs aus den 80er-Jahren.

„Send Me An Angel“ ist eine von insgesamt sechs Cover-Versionen bekannter Pop-Stücke, die Blutengel auf ihrer Cover-CD „Demons Of The Past“ veröffentlicht haben. Die Cover-CD liegt der Box-Set-Version ihres aktuellen Albums „Un:Gott“ als Bonus bei.



Video: youtube.com