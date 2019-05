Darkest Horizon kritisieren Goldene Krone Darmstadt

Die Melodic-Death-Metal-Band Darkest Horizon hat in einer Stellungnahme scharfe Kritik am Club Goldene Krone in Darmstadt geäußert. Vor gut einer Woche, am 27. April, hätten Darkest Horizon dort ein Konzert zusammen mit den Bands Act Of Creation und Sober Truth spielen sollen.

Wie Darkest Horizon nun mitteilten, sei die Lautstärke bereits während des Auftritts der ersten Band stark reduziert worden. Später sei das Konzert seitens der Location ohne Angabe von Gründen abgebrochen worden.

Nach eigener Aussage hätten sich Darkest Horizon im Nachhinein mit dem Veranstalter in Verbindung gesetzt, jedoch bis heute keine Antwort erhalten. Darkest Horizon teilten nun mit, „keinen Fuß mehr in dieses Etablissement setzen“ zu wollen.

Seitens der Goldenen Krone wurde inzwischen geäußert, keine Anfrage von Darkest Horizon erhalten zu haben. Was an dem Abend überhaupt vorgefallen ist, wurde von der Location bisher nicht mitgeteilt.