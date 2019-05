Verlosung: Gewinnt das Symphonic-Album von Mono Inc.!

Festival-Präsenz von Amphi bis M’era Luna und die letzten fünf Studioalben in den Top 10 der Charts: Keine Frage, Mono Inc. sind eine der erfolgreichsten Gothic-Rock-Bands unserer Zeit!

So manches Projekt der Hamburger nimmt dann auch schnell ungeahnte Dimensionen an. Ihrem letztjährigen Album „Welcome To Hell“ lag eigentlich nur eine Bonus-CD bei, auf der bekannte Stücke von Mono Inc. in einer symphonischen Variante neu interpretiert wurden.

Daraus geworden ist schlussendlich eine komplette Symphonic-Tournee. Mit einem gesamten Klassik-Ensemble machten Mono Inc. im Frühjahr die ausverkauften Konzerthäuser der Republik unsicher. Das Konzert im Haus Auensee in Leipzig wurde dabei zur Grundlage für das neue Symphonic-Live-Album der Band.

„Symphonic Live“ erscheint am 24. Mai als Doppel-CD sowie als limitierte DVD-Box. Die Doppel-CD könnt ihr ab sofort bei dark-festivals.de gewinnen! An der Verlosung teilnehmen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Mono Inc.“, eurem Namen und eurer Postadresse an Verlosung@dark-festivals.de.

Die Verlosung läuft nur bis einschließlich 3. Juni. Nur eine Teilnahme pro Person. Die Gewinner werden auf unserer Startseite und im Newsletter bekannt gegeben. Den Newsletter könnt ihr rechts auf unserer Startseite abonnieren. Detaillierte Hinweise zum Ablauf einer Verlosung findet ihr in unserer Datenschutzerklärung.