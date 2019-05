Black Castle Festival: Welle der Hilfe rollt an

Im vergangenen Jahr fand zum ersten Mal das Black Castle Festival in Mannheim statt. Vor wenigen Tagen sah es so aus, dass die erste auch die einzige Auflage des Festivals bleiben würde. Aufgrund eines mangelhaften Vorverkaufs hatten die Veranstalter die zweite Auflage des Black Castle Festivals (30. und 31. August in Mannheim) zunächst abgesagt.

Inzwischen haben die Organisatoren jedoch nicht nur eine Welle der Solidarität, sondern auch finanzielle Unterstützung erfahren. Eine aus Fankreisen gestartete Spendenaktion hat innerhalb von vier Tagen bereits über 3.000 € eingebracht. Zeitgleich ist auch eine Versteigerungsaktion mit teils gespendeten Fanartikeln angelaufen.

Wenige Tage nach der Absage scheint eine Durchführung des Festivals nun zumindest möglich. Die Veranstalter hoffen darauf, innerhalb der nächsten vier Wochen 500 Eintrittskarten abzusetzen. Weitere Informationen gibt es unter black-castle-festival.de .