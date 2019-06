Seit 2017 veröffentlicht das Plattenlabel Redfield Records jedes Jahr einen kostenlosen Sampler. Heute ist der Redfield Sampler für 2019 erschienen, auf dem 21 Bands des Metalcore-Labels mit jeweils einem Lied vertreten sind.

Mit dabei ist jeweils auch ein Stück der aktuellen Alben von For I Am King (CD-Rezension), The Disaster Area (CD-Rezension), Revaira (CD-Rezension), Of Colours (CD-Rezension) und Up North (CD-Rezension).

Zum kostenlosen Redfield-Sampler 2019 geht es hier.