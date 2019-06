M‘era Luna Festival am 10. und 11.08. in Hildesheim

Wenn Schwarzgewandete den Flughafen Drispenstedt in Hildesheim in ihr persönliches dunkles Wohnzimmer verwandeln, die Szene und vor allem deren Musik zelebrieren, dann ist es wieder soweit: Das M’era Luna Festival öffnet seine Pforten!

Die Jubiläumsausgabe zum 20jährigen Bestehen des Festivals findet am 10. und 11. August statt.

Zum runden Geburtstag des Festivals haben die Veranstalter nicht nur der Homepage einen neuen düsteren Look verliehen, sondern auch die „Zeit der Ikonen“ angekündigt. Mit dieser Mischung aus Prophezeiung und Weltuntergangsszenario haben die Festival-Macher schon im Vorfeld Spannung bei den Gästen aufgebaut. Dazu kommt ein Lineup mit 40 renommierten Bands, das wenige Wünsche offen lassen wird. Ganz vorne mit dabei sind die Headliner ASP (Gothic Rock) und VNV Nation (Alternative Electro).

Des weiteren gibt es Symphonic Metal von Within Temptation und treibende Elektrobeats von unter anderem Combichrist, Die Krupps und Suicide Commando auf die Ohren. Für folkige Klänge sorgen Bands wie Versengold, Melodien zum Mitsingen gibt es bei Mono Inc. und Lacrimosa. Dunkle Klänge kommen bei den rocklastigen Fields Of The Nephilim oder den Deathstars nicht zu kurz, X-RX und Centhron laden dagegen zum Stampfen ein. Bei Joachim Witt und Ewigheim wird es wieder lyrischer und mit Subway to Sally ist auch das Mittelalter vertreten.

Auch beim Newcomer-Wettbewerb gab es wieder rege Beteiligung. Der Gewinner darf wie immer das Festival auf der Main Stage eröffnen. Mit knapp 54 % setze sich dieses Jahr die deutsche Metal-Band Null Positiv durch.

Auch das Rahmenprogramm des Festivals hat dieses Jahr wieder einiges zu bieten. Am Freitag öffnet um 15:30 Uhr der Mittelaltermarkt, außerdem kann man sich auf Lesungen von Alex Hildebrand, Markus Heitz oder Christian von Aster freuen. Wer nach den Konzerten noch feiern möchte, kann am im Disko-Hangar bei den geladenen DJs noch richtig aufdrehen. Daneben gibt es Modenschauen, die Händlermeile und die Fashion Town zu entdecken.

Kulinarisch gesehen haben sich die Festivals seit Jahren konstant verbessert, für Gaumenfreuden beim M’era Luna ist mit dem Food-Court auf jeden Fall gesorgt. Wer bei der Anreise nicht so schleppen möchte, der kann sich auf dem Wochenmarkt noch mit dem Nötigsten versorgen.

Tickets und alle weiteren Informationen findet ihr auf meraluna.de .