Betraying The Martyrs: Ausrüstung abgebrannt

Die französische Metalcore-Band Betraying The Martyrs hat auf ihrer aktuellen Nordamerika-Tournee einen Brandschaden erlitten. Nach ihrem Konzert in Los Angeles fing um 4 Uhr am Morgen der Anhänger ihres Bus-Gespanns feuer. Verletzt wurde niemand, mit dem Anhänger brannte jedoch ein Großteil der Ausrüstung der Band ab.

Nach eigenen Angaben hat die Band eine ganze Reihe an Instrumenten, verschiedene technische Geräte, ihr gesamtes persönliches Gepäck sowie fast alle der zum Verkauf bestimmten Fanartikel verloren. Der Rest der Nordamerika-Tournee ist daher abgesagt worden.

Betraying The Martyrs bitten aktuell ihre Fans um Unterstützung und haben eine Spendenkampagne auf dem Portal GoFundMe gestartet (externer Link). Als Spendenziel werden 27.000 Dollar angegeben. Nach einem Tag kamen bereits gut 12.000 Dollar von hunderten Spendern zusammen.