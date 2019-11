Die deutsche Metalcore-Band The Disaster Area hat heute ihre neue Single „Glasshearts“ veröffentlicht. Pünktlich zum Erscheinungstermin wurde auch gleich ein Musikvideo dazu vorgestellt.

The Disaster Area machen mit der Single auch auf ihre beiden anstehenden Tourneen aufmerksam. Im Dezember sind sie als Vorband von Eskimo Callboy, im Januar als Vorband von To The Rats And Wolves zu sehen.



Video: youtube.com