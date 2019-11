Die Kammer: Festival wird verschoben

Das Klassik- und Dark-Folk-Ensemble Die Kammer verschiebt sein Musikfestival. Unter dem Titel The Invitation Festival hätte die Veranstaltung am 7. Dezember zum ersten Mal stattfinden sollen. Als Austragungsort war die Raumfabrik in Frankfurt vorgesehen.

Wie Die Kammer heute mitteilte, wird das Festival „aus unterschiedlichen Gründen“ zeitlich und räumlich verlegt. Neuer Termin ist der 29. Februar des kommenden Jahres, neuer Veranstaltungsort der Kunstverein Familie Montez in Frankfurt.

Das Lineup bleibt unverändert. Neben der Kammer selbst spielen Mila Mar und Delva. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.