Lord Of The Lost: Gefälschte Tickets im Umlauf

Im Dezember feiert die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost ihr zehnjähriges Bandjubiläum mit vier Konzerten in Hamburg. Drei der Konzerte sind bereits ausverkauft. Die große Nachfrage hat offenbar Betrüger auf den Plan gerufen, die derzeit gefälschte Eintrittskarten in Umlauf bringen.

Lord Of The Lost raten ihren Fans in einer Stellungnahme davon ab, Eintrittskarten über Ebay oder sonstige Drittanbieter zu kaufen. Der Vorverkauf für die Jubiläumskonzerte erfolge ausschließlich über die Firmen Eventim und Extratix.

Die Band fordert Fans, die Opfer des Ticketbetrugs geworden sind, zur Anzeige bei der Polizei auf.