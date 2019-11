Sun Of The Sleeppless haben ein Musikvideo zu “The Lure Of The Nyght” vorgestellt. Die Dark- / Black-Metal-Band von Empyrium-Gründer Markus Stock veröffentlicht das Lied am 6. Dezember auf einem Split-Album mit Cavernous Gate.

Wie die beiden Bands wird das Split-Album schlicht “Sun Of The Sleepless / Cavernous Gate” heißen. Eine Rezension dazu findet ihr demnächst auf dark-festivals.de .



Video: youtube.com