Das Trifels-Rock-Festival am 28. Dezember in Annweiler am Trifels ist abgesagt worden. Die nunmehr dritte Auflage des Festivals hätte dort mit der Heavy-Metal-Band Rage als Headliner stattfinden sollen.

Wie die Veranstalter heute mitteilen, wird das Festival aufgrund schlechter Vorverkaufszahlen nicht durchgeführt. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden von den Vorverkaufsstellen erstattet.