Mono Inc. sind mit ihrem neuen Album “The Book Of Fire” auf Platz 1 der deutschen Albumcharts eingestiegen. 2018 war die Hamburger Gothic-Rock-Band bereits mit dem Vorgängeralbum “Welcome To Hell” auf Platz 2 gelandet.

Der bemerkenswerte Charterfolg von “The Book Of Fire” hat das nun überboten und verschafft Mono Inc. die erste Nummer-1-Platzierung ihrer Karriere.