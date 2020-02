Rage und Serenity stecken in England fest

Meteorologische Dienste haben für die nächsten Stunden und Tage Sturmwarnungen für weite Teile Europas herausgegeben. Die Großwetterlage fordert auch ihren musikalischen Tribut.

Die Metal-Bands Rage und Serenity sitzen aktuell in England fest. Im Rahmen ihrer gemeinsamen Tournee gaben sie dort am Samstag ein Konzert in London. Inzwischen wurden jedoch sowohl der Eurotunnel gesperrt als auch sämtliche Fährverbindungen zum europäischen Festland gestrichen.

Das für heute Abend (Sonntag) geplante Konzert von Rage und Serenity in Colmar (Frankreich) fällt daher aus. Für Fans bleibt zu hoffen, dass der Tournee-Tross bis Dienstag wieder im Zeitplan liegt. Dann nämlich werden die beiden Bands in Pamplona (Spanien) erwartet.