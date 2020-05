Als Lord Of The Lost Ensemble sind die akustisch-klassischen Projekte der Dark-Rock-Band Lord Of The Lost bekannt. Nun haben die Hamburger ein neues Musikvideo zu einem Stück ihres Ensemble-Programms veröffentlicht. Es zeigt den Titel “A One Ton Heart”.

Das kommende Album von Lord Of The Losts Klassik-Projekt wird “Swan Songs III” heißen und soll am 7. August erscheinen.



