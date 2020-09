Alazka lösen sich auf

Die deutsche Metalcore-Band Alazka hat ihre Auflösung bekannt gegeben. In einer recht allgemein gehaltenen Stellungnahme teilten die vier Musiker heute mit, dass sich Menschen und Perspektiven geändert hätten. Es sei nun an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Gerade in den letzten drei, vier Jahren feierten Alazka einige Erfolge und konnten sich über eine steigende Bekanntheit freuen. Nicht wenige sahen die Band auf dem Sprung nach oben. Dementsprechend überrascht zeigen sich viele Fans nun von der Auflösung, so zum Beispiel in Kommentaren auf der Facebook-Seite der Band.