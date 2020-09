Falkenbach: Komplettpaket angekündigt

Die Viking-Metal-Band Falkenbach veröffentlicht ihre gesammelten Werke in einer umfassenden Komplettbox. Unter dem Titel “The Nine Worlds of Falkenbach (Manifestations 1995 – 2013)” soll die Sammlung am 27. November erscheinen. Die Werkschau ist wahlweise als Box mit neun CDs oder neun Schallplatten zu haben.

Enthalten sind alle sechs Studioalben der Band mit diversen Bonusstücken. Außerdem sind die drei Demos aus der Frühphase von Falkenbach mit dabei, die für die anstehende Veröffentlichung restauriert worden sind. Vorbestellungen werden bei Prophecy (externer Link) entgegen genommen.

Falkenbach ist die Ein-Mann-Band von Markus Tümmers. Der deutsch-isländische Musiker ist mit Falkenbach nie live aufgetreten und hat auch immer wieder längere Schaffenspausen eingelegt. Das letzte reguläre Studioalbum “Asa” ist 2013 erschienen.



