Die isländische Rock-Band Sólstafir hat ein Musikvideo zu “Her Fall From Grace” vorgestellt. Das Lied ist englischsprachig und damit für Fans durchaus überraschend. In der Regel singen Sólstafir ausschließlich auf Isländisch.

“Her Fall From Grace” ist auf Sólstafirs kommendem Album “Endless Twilight of Codependent Love” enthalten, das am 6. November erscheint.



Video: youtube.com