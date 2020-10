Metal Up Your Life am 25.10. in Darmstadt

Das nächste Metal Up Your Life steht vor der Tür. Die Konzertreihe in der Oetinger Villa in Darmstadt schickt dieses Mal die Melodic-Death-Metal-Band Words of Farewell als Headliner ins Rennen. Wie immer mit dabei ist die Modern-Metal-Band All Will Know, die die Veranstaltung organisiert. Außerdem spielen die Modern-Metal-Band Third Wave und – als Kontrast zu den drei Metal-Bands – das Akustik-Duo He.artwork.

Doch auch am Metal Up Your Life geht Corona natürlich nicht spurlos vorbei. Die Oetinger Villa kann derzeit nur mit 20 Zuschauern bespielt werden. Die Lösung: Das Konzertprogramm findet drei Mal mit wechselndem Publikum statt! Natürlich mit Abstand und Sitzplätzen.

Die beiden Durchgänge am Samstag, dem 24. Oktober sind bereits ausverkauft. Für den dritten und letzten Durchgang am Sonntagmorgen, dem 25. Oktober um 11 Uhr sind noch Karten erhältlich. Wer also Lust auf Metal am Morgen hat, sichert sich schnell die letzten Tickets unter metalupyourlife.bigcartel.com .

Fügt dazu “Metal Up Your Life 10 // 24.10.2020” zum Warenkorb hinzu. Da die Samstags-Vorstellungen ausverkauft sind, gilt das Ticket für den morgendlichen Durchgang am 25. Oktober.



Video: youtube.com