Aspar: Debütalbum kostenlos

Seit sich die deutsche Melodic-Death-Metal-Band Akrea 2014 aufgelöst hatte, hat man von den beteiligten Musikern nicht mehr viel gehört. Mit Aspar kündigt sich nun jedoch so etwas wie eine inoffizielle Nachfolge-Band an. Drei der vier Bandmitglieder von Aspar sind ehemalige Musiker von Akrea. Kein Wunder also, dass auch bei Aspar Melodic Death Metal auf dem Programm stehen soll.

In Kürze veröffentlichen Aspar nun ihr Debütalbum “Maifrost”, dies jedoch auf ungewöhnlichem Weg. Das Album soll kostenlos erscheinen – und zwar Stück für Stück. Beginnend ab dem 30. Oktober wird jeden Freitag ein Lied des Albums veröffentlicht. Nach gut drei Monaten ist dann das gesamte Album kostenlos verfügbar.

Finden könnt ihr die Gruppe unter www.aspar.band .