New Model Army: Jubiläum im Stream

Wie praktisch jeder Band, die für dieses Jahr Konzerte geplant hatte, macht das Coronavirus auch New Model Army einen Strich durch die Rechnung. Für die britische Independent-Gruppe ist besonders ärgerlich, dass ausgerechnet jetzt ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert werden sollte.

An ein herkömmliches Jubiläumskonzert zum 40. Geburtstag ist natürlich nicht zu denken. New Model Army werden daher an diesem Samstag (24. Oktober) im Livestream auftreten. Gespielt werden zwei Sets mit einer Pause in der Mitte, die Vorstellung soll bis zu drei Stunden dauern. Wer sich unter newmodelarmy.org ein Ticket sichert, erhält rechtzeitig eine URL mit dem Link zur Teilnahme.

New Model Army weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich um ein Live-Event handelt. Das Jubiläumskonzert sei keine Aufzeichnung zum späteren Anschauen – wer nicht live dabei sein kann, solle kein Ticket kaufen.