Corona-Maßnahmen gelten bis 10. Januar

Wie jeden Mittwoch tagte auch heute die Konferenz von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten. Letzte Woche war dabei bereits angedeutet worden, dass die derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen wahrscheinlich über den 20. Dezember hinaus verlängert werden.

Dies hat sich heute bestätigt. Wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mitteilte, werden die aktuellen Maßnahmen zunächst bis zum 10. Januar bestehen bleiben.

Immerhin gab es in Sachen Corona an anderer Stelle auch gute Nachrichten: In Großbritannien wurde heute ein Corona-Impfstoff zugelassen. Für Deutschland wird eine Zulassung im Laufe der nächsten Wochen erwartet, ab Janaur sollen die ersten Risikogruppen geimpft werden.