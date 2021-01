Alexi Laiho, Mitgründer und Frontmann der Melodic-Death-Metal-Band Children Of Bodom, ist tot. Nach Mitteilung seines Plattenlabels verstarb Laiho in der vorigen Woche in seiner finnischen Heimat. Der Musiker habe seit Jahren an gesundheitlichen Problemen gelitten.

Alexi Laiho wurde 41 Jahre alt.