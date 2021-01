Corona-Beschlüsse verlängert

Die derzeit bis zum 10. Januar geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind erwartungsgemäß verlängert worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel teilte am Abend mit, dass die Beschlüsse zunächst bis zum 31. Januar in Kraft bleiben.

Aus dem allgemeinen Lockdown folgt auch die Untersagung von Unterhaltungsveranstaltungen – inklusive der so genannten Abstandskonzerte. Davon betroffen ist unter anderem die Batschkapp in Frankfurt. Dort hätten in der zweiten Januar-Hälfte wieder coronagerechte Konzerte mit Hygienekonzept stattfinden sollen, darunter eine Show der Power-Metal-Band Freedom Call.

Eine “Perspektive für die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen” sah die Bundeskanzlerin in der jüngst angelaufenen Impfkampagne. Im ersten Quartal werde es aber nur möglich sein, die priorisierten Gruppen zu impfen. Alle anderen Bevölkerungsgruppen könnten dann voraussichtlich im zweiten und dritten Quartal folgen.