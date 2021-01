US-Kapitol: Jon Schaffer stürmt mit

Der Sturm auf das US-Kapitol ist heute Hauptthema in den Medien. Gestern waren Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Trump, darunter auch Radikale und Verschwörungstheoretiker, in das Kapitol in Washington D.C. eingedrungen. Im Zuge der Ereignisse starben nach derzeitigem Stand vier Menschen.

Wie das Metal-Magazin metalsucks.net berichtet, befand sich unter den Protestierern auch Jon Schaffer, Gitarrist der US-amerikanischen Heavy-Metal-Band Iced Earth. Das Magazin zeigt ein Foto, auf dem Jon Schaffer im Inneren des Gebäudes inmitten wütender Trump-Fans zu sehen ist. Anhand von Tattoos und Körperschmuck legt metalsucks.net dar, dass es sich bei der abgebildeten Person unzweifelhaft um den Musiker handelt.

Schaffers Teilnahme an dem Zwischenfall überrascht metalsucks.net hingegen nicht. Der Mitgründer von Iced Earth habe sich in der Vergangenheit bereits regierungsfeindlich und stark konservativ geäußert. Im Juli sei er gegenüber dem Magazin auch schon mit Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie aufgetreten.