Die stilübergreifende Progressive-Metal-Band Iotunn hat ein Musikvideo zu “The Tower of Cosmic Nihility” veröffentlicht. Das Debütalbum der Dänen heißt “Access All Worlds” und erscheint am 26. Februar.

Trotz des Debütantenstatus sind Iotunn keine unerfahrenen Musiker. So ist ihr Sänger Jón Aldará manchen Metal-Fans als Frontmann von Hamferd bekannt.



Video: youtube.com