Stahlzeit auf Wenn-Dann-Tour

Was macht man eigentlich als Musiker, wenn die Corona-Pandemie noch immer nicht vorüber ist und die Planungssicherheit von Konzerten gegen null geht? Stahlzeit, die Band mit der Rammstein-Tribute-Show, haben sich da etwas einfallen lassen. Die Gruppe hat eine nach eigener Aussage “bahnbrechende Stahlzeit-Wenn-Dann-Formel” vorgestellt.

Stahlzeit geben nun alle ihre Konzerte von vorneherein mit einem passenden Ersatztermin bekannt. In ihrem neuen Tourplan heißt es zum Beispiel: “WENN wir am 08.10.2021 nicht in LINGEN spielen können, DANN kommen wir am 29.10.2022 nach LINGEN”. Nach diesem Muster hat die Band ihre gesamte Tournee aufgestellt.

Mit dieser “Lösung für alle Eventualitäten” wissen Fans schon vorab, dass es eine Ersatz-Show geben wird und Eintrittskarten ihre Gültigkeit behalten. Veranstalter, die die Band buchen, gewinnen ebenfalls an Sicherheit und müssen nicht mit einer ersatzlosen Absage rechnen.