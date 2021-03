Bodom After Midnight mit Musikvideo

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Bodom After Midnight hat ihr wohl letztes Musikvideo veröffentlicht. Es zeigt das Stück “Paint The Sky With Blood” von der gleichnamigen EP, die am 23. April erscheint.

Bodom After Midnight wurde von Alexi Laiho als Quasi-Nachfolgeprojekt von Children Of Bodom gegründet. Laiho ist jedoch Ende Dezember verstorben – wie man heute weiß als Folge seines langjährigen Alkoholkonsums.

Zum Zeitpunkt seines Todes war die EP bereits fertig gestellt, sodass sie nun posthum erscheinen kann. Auch das heute veröffentlichte Musikvideo war bereits abgedreht.



Video: youtube.com