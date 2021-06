Die kanadische Death-Metal-Band Obvurt hat das wohl kurioseste Konzertvideo der letzten Zeit veröffentlicht. Es zeigt ihren Auftritt in der Stadt Québec, bei dem sie vor wenigen Tagen ihre EP “The Beginning” präsentierten.

Das besondere: Obvurt traten an einer Grundschule auf. Ihr Frontmann Philippe ist dort Musiklehrer. Wie das Video zeigt, kam die Band gut an – abzulesen an fröhlich hüpfenden Grundschulkindern.



Video: youtube.com