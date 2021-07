Die deutsche Metalcore-Band We Butter The Bread With Butter hat ein Musikvideo zu “20 km/h” veröffentlicht. Mit dem Stück geht die Band wieder mehr in die humoristische Richtung und beschäftigt sich mit einem eher skurrilen Thema: In “20 km/h” geht es um E-Roller.

Am 24. September soll “Das Album” erscheinen – We Butter The Bread With Butters erstes Studioalbum seit sechs Jahren.



Video: youtube.com