Internationaler Charterfolg für Helloween

Die deutsche Power-Metal-Band Helloween feiert mit ihrem selbstbetitelten Album “Helloween” einen internationalen Charterfolg. Zum ersten Mal in ihrer über 35-jährigen Bandgeschichte erreichte die Gruppe Platz 1 der deutschen Albumcharts.

In Spanien erreichten Halloween ebenfalls Platz 1 und darüber hinaus Top-10-Platzierungen in mehreren anderen europäischen Ländern. Auch außerhalb von Europa fand Halloweens neues Album Abnehmer: In Japan reichte es für Chartposition 6 und in den USA für Platz 58.