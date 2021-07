New Model Army streichen Herbst-Tournee

Die britische Independent-Band New Model Army geht davon aus, dass das Coronavirus auch im Herbst noch sämtliche Tour-Pläne zunichte machen wird. Heute hat die Band daher ihre gesamte für Oktober und November geplante Europa-Tournee abgesagt. Betroffen sind auch Konzerte in unserem Stammgebiet, nämlich jene in Kaiserslautern (30. Oktober) und Darmstadt (19. November).

Von einer raschen Besserung scheinen New Model Army nicht auszugehen. So wurde die Tournee gleich um ein volles Jahr verschoben, findet nun also im Oktober und November 2022 statt. Für deutsche Fans, die New Model Army schon vorher sehen wollen, bleibt allerdings ein Hoffnungsschimmer: Das Jubiläumskonzert am 18. Dezember diesen Jahres in Köln steht noch und könne “vielleicht” stattfinden.