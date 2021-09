Die deutsche Gothic-Rock-Band Mono Inc. hat ihr populäres Stück “Children Of The Dark” neu aufgelegt. Das Original war Teil des Albums “Together Till The End” von 2017. An dem Lied wirkten damals Tilo Wolff (Lacrimosa), Chris Harms (Lord Of The Lost) und Joachim Witt als Gastsänger mit.

Die als Single erhältliche Neuauflage kommt ganz ohne Gastsänger aus. Sie ist damit praktisch die “pure” Mono-Inc.-Version, die man so auch von den Konzerten her kennt.



Video: youtube.com