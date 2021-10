Schweizer Musikpreis für Thomas Fischer

Der Schweizer Metal-Musiker Thomas Fischer alias Tom Warrior hat den staatlichen Schweizer Musikpreis erhalten. Es ist das erste Mal, dass das dortige Bundesamt für Kultur den Preis einem Musiker aus dem Metal-Bereich zuerkannt hat.

Thomas Fischer gründete in den 1980er-Jahren die Bands Hellhammer und Celtic Frost, 2008 dann seine aktuelle Band Triptykon. Er gilt als einer der Wegbereiter der extremeren Metal-Genres in Europa. Das Bundesamt für Kultur spricht Fischers Bands “eine signifikante Rolle in der Musikgeschichte” zu.

Fischer selbst zeigte sich einerseits erfreut über die Auszeichnung. Andererseits brachte er auch zum Ausdruck, von der Musikindustrie und den kulturellen Institutionen seines Heimatlandes lange ignoriert worden zu sein.