Rome kämpft um seinen Namen

Der luxemburgische Dark-Folk-Musiker Jérôme Reuter kämpft um seinen Projektnamen Rome. Unter diesem Künstler- beziehungsweise Bandnamen ist Reuter schon seit 2005 musikalisch aktiv. Wenn es nach einer US-amerikanischen Punk-Band namens Sublime with Rome geht, soll damit bald Schluss sein.

Wie Rome seinen Fans nun mitteilte, versucht besagte Punk-Band ihm die Nutzung des Namens zu untersagen. Die Band habe das Wort Rome sowohl in den USA als auch in Europa als Wortmarke eintragen lassen. Beide Parteien befänden sich inzwischen im Rechtsstreit. Die Angelegenheit sei auch der Grund dafür, dass die Musik von Rome vor Monaten von diversen Online-Plattformen verschwunden ist.

Rome selbst besitze keine Markenrechte an dem Wort und habe eine Eintragung auch nie für nötig gehalten. So ist Rome sowohl der englische Name der Stadt Rom als auch eine Kurzform von Jérôme Reuters Vornamen.

Inzwischen hat Rome einen Teilerfolg erzielt: In Europa ist die Wortmarke Rome wieder gelöscht worden. Der Rechtsstreit ist trotzdem längst nicht beendet und kostet viel Geld. Für die weitere Auseinandersetzung bittet Rome um die Hilfe seiner Fans. Via Fantotal (externer Link) können Artikel zur Unterstützung von Rome erworben werden.