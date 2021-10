Die US-amerikanische Metalcore-Band Being As An Ocean hat heute ihre neue Single “Lost” veröffentlicht und auch gleich ein Musikvideo dazu vorgestellt.

Gleichzeitig wurden zwei Abgänge bekannt gegeben: Nach zehn Jahren sind Tyler (Gitarre) und Ralph (Bass) nicht mehr Teil der Band. Für das nächste Jahr haben sich die verbliebenen Bandmitglieder dennoch einiges vorgenommen. Neben einer Tour soll es auch neue Musik geben.



Video: youtube.com