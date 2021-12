Erste Urteile gegen Irdorath gesprochen

In Belarus sind heute erste Urteile gegen Mitglieder der Folk-Band Irdorath gesprochen worden. Der belarusische Kulturrat (Belarusian Council for Culture), eine zivilgesellschaftliche Organisation zur Unterstützung unterdrückter Künstler in Belarus, teilte dies heute mit.

Demnach sind die Bandmitglieder Nadezhda und Vladimir Kalach zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft verbleiben etwa anderthalb Jahre Haftzeit. Nach Auskunft des belarusischen Kulturrats befinden sich ihre Bandkollegen Peter und Julia Marchanki sowie Anton Shnip weiter in Haft und erwarten ebenfalls ihre Urteile.

Die Mitglieder der Band waren Anfang August vom belarusischen Regime festgenommen worden, nachdem sie 2020 im Rahmen der Massendemonstrationen in Minsk musiziert hatten. Die Behörden des Landes, das oft als letzte Diktatur in Europa bezeichnet wird, hatten hieraus verschiedene strafrechtliche Vorwürfe konstruiert.