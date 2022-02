Neues Video von Feuerschwanz

Die deutsche Mittelalter- beziehungsweise Folk-Rock-Band Feuerschwanz hat ein Musikvideo zu “Skaldenmet” veröffentlicht. Das Stück erzählt eine Geschichte aus der nordischen Mythologie.

Feuerschwanz wurden in früheren Jahren als Comedy-Band vermarktet und auch so wahrgenommen. Ihr aktuelles Album “Memento Mori” geht mit Liedern wie eben “Skaldenmet” in eine seriösere Richtung. Laut Plattenlabel wollen Feuerschwanz “endgültig den Schritt weg vom simpleren Humor früherer Tage” gehen.

Fans der einfach gestrickten Lieder müssen aber nicht gleich verzweifeln: Auch heute haben Feuerschwanz mitunter noch leichte Kost im Repertoire, die vor allem überdreht und unterhaltsam ist.



Video: youtube.com