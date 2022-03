Zwei Jahre Corona in der Veranstaltungsbranche

Am 10. März 2020 hielt das Coronavirus in der Veranstaltungsbranche Einzug. Die Pandemie wirkt sich nun also schon zwei Jahre lang auf die Kulturlandschaft aus – viel länger als die meisten wohl gedacht hätten.

Aktuell greifen weitreichende Öffnungsschritte, die Musikveranstaltungen wieder nahezu unter Normalbedingungen möglich machen sollen. Ob das das letzte Wort ist, kann natürlich niemand wissen.

Auch im Spätsommer 2021 griffen weitreichende Lockerungen und mit geringen Einschränkungen waren sogar wieder Festivals möglich. All das hielt jedoch nur bis zur nächsten Infektionswelle. Prognosen, ob dieses Mal wirklich ein Ende der Pandemie in Sicht ist, sind deshalb mit Vorsicht zu genießen.