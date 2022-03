Exilia am 14.4. in Weinheim

Es war ein denkwürdiger Abend einige Wochen vor Beginn der Pandemie: Im November 2019 brachten Exilia das proppenvolle Café Central in Weinheim zum Kochen. Obwohl ihr letztes Album schon damals Jahre in der Vergangenheit lag, zeigte sich was für eine treue und begeisterungsfähige Fanbasis die Italiener in Deutschland haben.

Exilia sind in wechselnder Besetzung seit über 25 Jahren aktiv, aber doch immer ein Stück weit Underdog geblieben. Die Band spielt Alternative Rock gespickt mit Einflüssen aus dem Nu Metal. Ihre Songs sind ungeschliffen, nie auf Hochglanz getrimmt, haben dafür aber umso mehr Charakter.

Live wird all das mitreißend umgesetzt, nicht zuletzt dank Frontfrau Masha. Am 14. April kehren Exilia nun wieder nach Weinheim zurück – natürlich wieder ins Café Central. Wenn es nur annähernd so gut wird wie 2019, steht Fans genau das Konzert bevor, das sie nach der langen Wartezeit verdient haben.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Im Vorprogramm gibt es Metal mit Dying Empire. Eintrittskarten findet ihr unter cafecentral.de .