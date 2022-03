Imperial Age haben Russland verlassen

Derzeit verlassen viele Oppositionelle, Intellektuelle und Künstler Russland. Die Entwicklung macht auch vor der Metal-Szene nicht halt. Aus Protest gegen den russischen Überfall auf die Ukraine haben vier von sechs Mitgliedern der Moskauer Symphonic-Metal-Band Imperial Age ihr Heimatland verlassen.

Zwei der Imperial-Age-Musiker sind nun in der Türkei ansässig, zwei in Montenegro. Der Gang ins Exil bedeutet jedoch keinesfalls das Ende von Imperial Age. Die Band macht weiter Musik und hat jüngst ein Video zu ihrer Single “The Way Is The Aim” veröffentlicht. Ihr neues Album “New World” erscheint im Laufe des Jahres.



Video: youtube.com