Mahlstrom Open Air am 15. und 16.07. in Holzappel

Wie wäre es in Zeiten wie diesen mit einem positiven Blick nach vorne? Zum Beispiel auf die kommende Festivalsaison! Zu eben jener gehört in Rheinland-Pfalz auch das Mahlstrom Open Air, das am 15. und 16. Juli am Herthasee in Holzappel stattfindet.

Das Konzept ist schnell erklärt: Ein naturnahes, überschaubares Festival in familiärer Atmosphäre, das zwei Tage Metal am Seeufer bietet. Mit dabei sind um die 15 Bands. Deren Schwerpunkt liegt in den härteren Genres wie Black- und Pagan Metal, im Lineup finden sich aber durchaus auch Farbtupfer.

Das Bandaufgebot ist noch nicht komplett, kann sich aber auch jetzt schon sehen lassen. Da sind zum Beispiel die Folk/Pagan-Metal-Band Finsterforst mit ihren langen Epen oder die Dark-Metal-Band Agathodaimon mit einer ihrer ersten Festival-Shows seit ihrer Wiedervereinigung. In die Kategorie Farbtupfer fällt dagegen die schunkelige Celtic-Folk-Rock-Band HovesMeute. Gewissermaßen Exotenstatus hat die ägyptische (!) Death-Metal-Band Crescent.

Hervorzuheben sind auch Dornenreich. Die Dark-Metal-Band spielt dieses Jahr eine besondere Tour zum 20-jährigen Jubiläum ihres wegweisenden Albums “Her Von Welken Nächten”. Für Fans aus unserem Stammgebiet sah es dabei erst schlecht aus. Typische Spielorte wie Trier, Weinheim oder Frankfurt fehlen dieses Jahr nämlich im Tourplan. Das Mahlstrom Open Air schafft nun Abhilfe und holt Dornenreich mit ihrer besonderen Show an den Herthasee. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter mahlstrom-openair.de .