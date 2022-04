Verlosung: Gewinnt das neue Album von Eisfabrik!

Wenn auf dem Podium Schneegestöber herrscht und eingängige, kalte Electro-Pop-Sounds aus den Boxen schallen, dann stehen höchstwahrscheinlich Eisfabrik auf der Bühne. Die vier Musiker ganz in weiß mischen seit rund zehn Jahren die deutsche Electro-Pop-Landschaft auf.

Ende Februar ist ihr neues Album “Life Below Zero” erschienen – ein umfangreiches Doppel-Album mit ganzen 20 Liedern. Für Eisfabrik ist das Album schon jetzt ein Erfolg, konnte es doch aus dem Stand auf Platz 13 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Bevor nächste Woche endlich die Tournee zum Album startet, starten wir unsere Verlosung.

Gewinnt ab sofort ein pressfrisches Exemplar von "Life Below Zero"! Ein schickes Eisfabrik-Schlüsselband aus dem Fanshop von NoCut Entertainment gibt es noch obendrauf.

