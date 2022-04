Fjort: Ein Tag, alle Platten

Die deutsche Post-Rock-Band Fjørt hat länger nichts von sich hören lassen, sich nun aber mit einer ungewöhnlichen Konzertankündigung zurückgemeldet. Unter dem Motto “Ein Tag, alle Platten” wollen Fjørt sämtliche ihrer Werke an einem Tag herunterspielen. Das Ganze soll zwei Mal stattfinden, am 26. August in Köln und am 27. August in Hamburg.

Ihre “Platten” sind die EP “Demontage” sowie die Alben “D’Accord”, “Kontakt” und “Couleur”. Sowohl in Köln als auch in Hamburg werden die vier Werke nicht in einem langen Konzert präsentiert, sondern in vier Konzerten über den ganzen Tag verteilt. Jedes Album beziehungsweise EP bekommt also eine eigene Show – und eine eigene Location.

Innerhalb der jeweiligen Stadt wird am Konzerttag somit mehrfach der Ort gewechselt. Der Vorverkauf für die musikalische Schnitzeljagd startet noch diese Woche.