Rengsdorfer Rockfestival am 29. und 30.07. in Rengsdorf

In Rengsdorf (Landkreis Neuwied) heißt es diesen Sommer wieder: Rock the Forest! Unter diesem Motto geht am 29. und 30. Juli erneut das Rengsdorfer Rockfestival über die Bühne. Das kleine aber sehr feine Open Air wird von einem lokalen Rockmusikverein organisiert und findet sage und schreibe schon zum 40. Mal statt.

Die Musikauswahl: Rock und Metal queerbeet! Am Freitag gibt es einen Auftakt mit dem Gitarrenvirtuosen Uli Jon Roth sowie Willy and the Poor Boys. Letztere sind eine Coverband und geben die Musik von Creedence Clearwater Revival zum Besten.

Am Samstag findet mit vier Bands dann das Hauptprogramm satt. Mandowar sind eine schräge Coverband und gehen mit Mandoline und Ukulenen-Bass ans Werk. The Vintage Caravan spielen hingegen Psychedelic- und Bluesrock wie aus längst vergangenen Zeiten. Wenn die Zylinderträger von Coppelius schließlich Rock und Metal auf Instrumenten der Kammermusik darbieten, ist das nächste Klarinettensolo nicht weit.

Headliner dieses wirklich sehr bunten Lineups sind Ensiferum. Die finnische Band steht für Folk Metal mit heroischem Bombast und zählt zu den bekanntesten Interpreten ihres Genres. Dass die Rockfreunde e.V. eine Band von diesem Kaliber auf ihr kleines Festival holen ist alles andere als selbstverständlich. Eintrittskarten und weitere Informationen findet ihr unter rockfreunde.de .