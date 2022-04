Prophecy Fest 2022 angekündigt

Das Prophecy Fest in Balve (Sauerland) findet eigentlich im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Nach der erfolgreichen Durchführung letztes Jahr stünde das nächste Prophecy Fest also erst für 2023 an. Die Veranstalter vom Plattenlabel Prophecy Productions haben heute jedoch schon für dieses Jahr eine weitere Auflage ihres Festivals angekündigt.

Es soll vom 29. September bis zum 1. Oktober erneut in der Balver Höhle stattfinden. An teilnehmenden Künstlern sind unter anderem bereits The Vision Bleak, Darkher und Saturnus bestätigt. Weitere Bandbestätigungen sollen zeitnahe folgen.