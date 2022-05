Eisfabrik: Gewinner der Verlosung steht fest

Danke an alle Teilnehmer unserer Verlosung! Das neue Eisfabrik-Album “Life Below Zero” mitsamt einem schicken Eisfabrik-Schlüsselband geht an Ralf aus Oettingen. Mit zwei CDs und 20 Liedern verspricht “Life Below Zero” die volle Dröhnung Electro Pop made in Germany.

Wer dieses Mal kein Glück hatte, kann das Album zum Beispiel bei nocut.de bestellen. Im Shop des Plattenlabels NoCut Entertainment gibt es nicht nur die Tonträger von Eisfabrik, sondern auch jede Menge Fanartikel von Kleidungsstücken bis hin zur Yeti-Figur.